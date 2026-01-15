Podcast
Coahuila

Advierten sanciones por usar el termino 'chiriwillo'

Autoridades de Coahuila alertan que el uso del término es discriminatorio y puede derivar en sanciones legales, con multas y penas de hasta un año de prisión

  • 15
  • Enero
    2026

La titular de la Dirección para Prevenir la Discriminación en Coahuila, Patricia Yeverino Magolo, advirtió que el uso del término “chiriwillo”, empleado de manera local para referirse a personas provenientes del centro y sur del país, constituye una expresión discriminatoria y peyorativa que puede derivar en sanciones legales, incluso penas de prisión.

La funcionaria explicó que en la Región Sureste del estado, el crecimiento de comunidades integradas por familias migrantes que llegan en busca de empleo y mejores oportunidades ha ido acompañado de la normalización de esta palabra, la cual —dijo— tiene una fuerte carga negativa.

Detalló que el término resulta ofensivo por su connotación hacia el color de piel, nivel socioeconómico, educación, procedencia geográfica, aspecto físico y vestimenta, lo que genera estigmatización y actos de discriminación.

“Es una forma de comunicarse que resulta ofensiva y que puede configurar un acto de discriminación conforme a la ley que promueve la igualdad y previene la discriminación”, señaló Yeverino Magolo.

Aunque reconoció que hasta el momento no se han presentado denuncias formales, informó que la dependencia mantiene abiertas sus puertas para recibir quejas en sus oficinas ubicadas en la calle Cuauhtémoc 349, en la Zona Centro de Saltillo, donde también se brinda asesoría legal y acompañamiento psicológico.

La directora exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de expresiones discriminatorias y llamó a las personas que sean objeto de este tipo de señalamientos a interponer denuncias formales.

Precisó que el fundamento legal se encuentra en el Artículo 239 del Código Penal de Coahuila, el cual sanciona la discriminación por odio, vejación o exclusión, con penas que van de tres meses a un año de prisión, o bien trabajos en favor de la comunidad o libertad supervisada, además de multas de 300 a 500 días multa.


