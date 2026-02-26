Choque contra unidad de "Aquí Vamos Gratis" deja 3 lesionados

Un accidente vial registrado la tarde de este jueves en Saltillo dejó como saldo tres personas lesionadas, luego de que el conductor de un camión distribuidor de tostadas presuntamente desobedeciera la luz roja de un semáforo e impactara una unidad del programa municipal “Aquí Vamos Gratis”.

El percance ocurrió cerca de las 16:00 horas sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Lomas del Refugio, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades locales.

Hay tres personas lesionadas

Según información preliminar del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, los indicios apuntan a que el operador del vehículo particular habría sido el responsable del siniestro.

Entre los afectados se encuentran una niña de siete años, una adolescente de 16 quien pidió ser valorada por especialistas y el conductor del transporte público; ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Trasladan a heridos a clínica privada

Elementos de la Cruz Roja Mexicana, junto con personal del Honorable Cuerpo de Bomberos, brindaron atención en el sitio y trasladaron a los heridos a una clínica privada ubicada al norte de la ciudad.

Autoridades municipales señalaron que se dará seguimiento al caso para garantizar la cobertura de los daños materiales y la atención médica correspondiente, además de asegurar la reparación de la unidad afectada.

Comentarios