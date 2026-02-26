Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
384343dd_bdc7_4f86_87be_bfa52ae8d356_2f06af95f7
Coahuila

Choque contra unidad de "Aquí Vamos Gratis" deja 3 lesionados

Elementos de la Cruz Roja Mexicana, brindaron atención en el sitio y trasladaron a los heridos a una clínica privada ubicada al norte de la ciudad

  • 26
  • Febrero
    2026

Un accidente vial registrado la tarde de este jueves en Saltillo dejó como saldo tres personas lesionadas, luego de que el conductor de un camión distribuidor de tostadas presuntamente desobedeciera la luz roja de un semáforo e impactara una unidad del programa municipal “Aquí Vamos Gratis”

El percance ocurrió cerca de las 16:00 horas sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Lomas del Refugio, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades locales.

Hay tres personas lesionadas

Según información preliminar del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, los indicios apuntan a que el operador del vehículo particular habría sido el responsable del siniestro. 

Entre los afectados se encuentran una niña de siete años, una adolescente de 16 quien pidió ser valorada por especialistas y el conductor del transporte público; ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Trasladan a heridos a clínica privada

Elementos de la Cruz Roja Mexicana, junto con personal del Honorable Cuerpo de Bomberos, brindaron atención en el sitio y trasladaron a los heridos a una clínica privada ubicada al norte de la ciudad.

Autoridades municipales señalaron que se dará seguimiento al caso para garantizar la cobertura de los daños materiales y la atención médica correspondiente, además de asegurar la reparación de la unidad afectada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_02_26_235816_d20bdbf279
Aprueba Cabildo de Saltillo licencias a regidores
738d048e_c769_4b11_94cb_806b9583a14f_ad4f4c0c13
Trailero trata de ganarle el paso al tren y termina chocado
IMG_6406_32bcac706c
Sorprende nacimiento en ruta de sierra de Arteaga hacia Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

misiles_8a9433bdfe
Israel lanza ataque a Irán en medio de máxima tensión regional
INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×