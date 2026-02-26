Podcast
Reporte Ciudadano
Captura_de_pantalla_2026_02_26_235816_d20bdbf279
Coahuila

Aprueba Cabildo de Saltillo licencias a regidores

El alcalde Javier Díaz González expresó que el gobierno municipal actuará con total respeto frente a la contienda electoral

  • 26
  • Febrero
    2026

En sesión celebrada la mañana de este jueves 27 de febrero, el Cabildo de Saltillo aprobó la solicitud de licencia de tres regidores y de la síndica de mayoría, quienes se separan de sus funciones para contender por una candidatura a diputación local en el próximo proceso electoral. La decisión se formalizó durante la reunión ordinaria del cuerpo edilicio, en apego a la normativa vigente.

Durante la sesión, el alcalde Javier Díaz González expresó que el gobierno municipal actuará con total respeto frente a la contienda electoral y reiteró que se mantendrá al margen del proceso. Asimismo, reconoció el trabajo desempeñado por los integrantes del Cabildo que ahora buscarán representar a la ciudadanía desde el Congreso local.

El edil capitalino deseó éxito a los cuatro funcionarios que dejan temporalmente su cargo, destacando su labor en favor de los habitantes de la ciudad. Con la aprobación de las licencias, el Cabildo continuará sus funciones conforme a lo establecido por la ley, mientras se desarrollan las próximas jornadas electorales en la entidad.


