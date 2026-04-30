Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
olivia_rodrigo_gira_mundial_a7a34561b5
Escena

Confirma Olivia Rodrigo su gira mundial ‘The Unraveled Tour’

El recorrido dará inicio el 25 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, y continuará por diversas ciudades norteamericanas antes de cruzar el Atlántico en 2027

  • 30
  • Abril
    2026

Olivia Rodrigo confirmó su nueva gira internacional titulada ‘The Unraveled Tour’, un recorrido que marcará una nueva etapa en su carrera y que incluirá conciertos en América y Europa entre 2026 y 2027.

Se trata de la gira más ambiciosa de Olivia Rodrigo hasta ahora, con alrededor de 65 fechas en distintas ciudades de Norteamérica y Europa.

olivia rodrigo album 2026

El tour arrancará el 25 de septiembre de 2026 en Hartford, Estados Unidos, y avanzará por múltiples ciudades antes de llegar al continente europeo en 2027. 

Entre las ciudades confirmadas se encuentran Estocolmo, Ámsterdam, Londres, París y Milán, además de Barcelona como punto final. 

Nuevo disco impulsa la gira

La gira servirá para promocionar su tercer álbum de estudio titulado ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’, que será lanzado el 12 de junio de 2026.

olivia rodrigo album 2026.jfif

Este proyecto marca una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien ya adelantó el sencillo ‘Drop Dead’, generando expectativa entre sus seguidores.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en dos etapas. La preventa comenzará el 5 de mayo, mientras que la venta general se abrirá el 7 de mayo a las 12:00 horas.

Con este anuncio, Olivia Rodrigo consolida su presencia global con una gira que no solo amplía su alcance internacional, sino que también refuerza su evolución musical tras el éxito de sus trabajos anteriores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_john_legend_janelle_monae_1d91e28994
John Legend y Janelle Monáe encabezan festival de jazz
karol_g_2fabc88a5e
¡Profeta en su tierra! Agota Karol G tres shows en Bogotá
cara_delevingne_artista_fd28af504d
Cara Delevingne inicia carrera musical y anuncia gira mundial
publicidad

Últimas Noticias

infantino_presidente_2027_marruecos_5782ebd662
FIFA elegirá presidente en Marruecos; Infantino va por reelección
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×