Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_5695_361cdc89f4
Coahuila

Rector de la UAdeC apoya iniciativa de paridad en Jurisprudencia

Reiteró que la universidad acompañará el proceso, que actualmente contempla la recolección de firmas para ser presentada ante el Consejo Directivo.

  • 30
  • Abril
    2026

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, manifestó apertura a la iniciativa impulsada por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia para aumentar la participación de mujeres en el claustro docente, aunque subrayó que cualquier propuesta deberá apegarse a los lineamientos institucionales y evitar su politización.

En seguimiento a la propuesta estudiantil —que busca que el Consejo Directivo emita convocatorias exclusivas para mujeres ante la brecha de género en la docencia— el rector señaló que la universidad respeta las opiniones e iniciativas de su comunidad, siempre que se conduzcan conforme a los estatutos.

“Respetamos cualquier iniciativa de los universitarios; si se hace con el debido proceso y conforme a derecho, no tenemos ningún problema en apoyarla”, expresó.

IMG_5688.jpeg

Pimentel reconoció que la paridad de género es un tema relevante tanto a nivel estatal como institucional, por lo que consideró válido impulsar acciones que fortalezcan la equidad dentro de la universidad. Sin embargo, precisó que la toma de decisiones corresponde también a los propios órganos internos de cada plantel.

“El tema de la paridad es importante, pero debemos ser respetuosos de la organización interna de las escuelas. No podemos emitir lineamientos que afecten derechos de otros universitarios”, indicó.

El rector reiteró que la universidad acompañará el proceso de la iniciativa, que actualmente contempla la recolección de firmas para ser presentada ante el Consejo Directivo de la facultad, aunque insistió en que debe desarrollarse con orden y sin intereses ajenos al ámbito académico.

Además, advirtió que el contexto electoral interno que se avecina en la facultad obliga a mantener imparcialidad institucional para evitar que la propuesta se utilice con fines políticos.

La iniciativa surge luego de que estudiantes detectaran que más del 70% de la matrícula en Jurisprudencia está conformada por mujeres, mientras que solo alrededor del 30% del personal docente son profesoras, lo que ha detonado el debate sobre la necesidad de equilibrar la representación de género en la enseñanza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_53_33_AM_461955656b
El podio se llena de atletas de Tigres de la UANL
846d9fe7_f650_4dc3_b95a_d5b74ae6a9af_8053aac92e
Roban mas $300,000 pesos en Universidad Pedro de Gante
coahuila_puntos_violeta_7bbecc7830
Coahuila suma 633 Puntos Violeta para proteger a mujeres
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_45_45_PM_a1d55193e8
Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas
manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×