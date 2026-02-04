Podcast
IMG_7058_ddec7e62d8
Coahuila

Alerta Salud por rickettsiosis tras decesos en menores

Autoridades sanitarias advirtieron que los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos, como fiebre, malestar general y erupciones cutáneas,

  • 04
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Salud de Coahuila activó una alerta epidemiológica tras el fallecimiento de dos menores en Ramos Arizpe, casos clasificados como probables rickettsiosis asociadas a mordeduras de garrapata.

Clasifican casos como probables y despliegan brigadas

La subsecretaria de Promoción a la Salud, Martha Alicia Romero, informó que se trata de Alex, de 16 años, y Paloma, de 12, quienes ingresaron el 31 de enero a unidades del IMSS y posteriormente al Hospital Materno Infantil, donde fueron clasificados como casos probables.

EH OJOS.jpg 

IMG_7036.jpeg

Tras confirmarse ambos fallecimientos, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica activó protocolos que incluyen toma de muestras clínicas, investigación del entorno familiar y el despliegue de brigadas de salud en la colonia Manantiales.

Resultados de laboratorio en proceso

Las muestras recolectadas se encuentran en análisis y podrían confirmarse en un plazo de ocho a diez días, conforme a lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica.

Autoridades sanitarias advirtieron que los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos, como fiebre, malestar general y erupciones cutáneas, lo que puede retrasar la atención médica.

Enfermedad puede evolucionar en menos de cinco días

Señalaron que la rickettsiosis puede evolucionar a cuadros graves en menos de cinco días si no se recibe tratamiento oportuno, por lo que exhortaron a acudir de inmediato a unidades de salud ante cualquier síntoma compatible.

Durante 2025 se registraron 30 casos en Coahuila, de los cuales 17 derivaron en defunciones, lo que mantiene activa la vigilancia en municipios como Ramos Arizpe y Saltillo.

Refuerzan medidas preventivas en hogares

La Secretaría de Salud llamó a reforzar acciones como la revisión y desparasitación de mascotas, evitar su ingreso a dormitorios, mantener patios limpios y permitir el acceso del personal de salud a domicilios donde se realizan fumigaciones.

La dependencia recordó que en la región Sureste existe presencia permanente de garrapata, algunas portadoras de la bacteria Rickettsia, lo que representa un riesgo sanitario constante.

 


