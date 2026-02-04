Podcast
Coahuila

'El PAN busca fortalecer su posición', afirma Gerardo Aguado

El diputado afirmó que el PAN se enfocará en construir una agenda sólida y reforzar la unidad interna rumbo a las elecciones locales de 2026

  • 04
  • Febrero
    2026

El diputado y secretario general del Partido Acción Nacional, Gerardo Aguado, desestimó las especulaciones sobre la posible pérdida del registro del partido, tras la confirmación de que el PAN competirá solo en las próximas elecciones locales de 2026.

Aguado señaló que, tras el cierre del periodo electoral anterior, es crucial que el partido se prepare para enfrentar los próximos comicios. 

“Más allá de especular sobre posibles escenarios futuros, es fundamental que el PAN se concentre en el proceso inmediato y, a partir de ahí, construya una agenda que le permita fortalecerse”, afirmó.

El legislador destacó que la prioridad actual es diseñar una agenda sólida que brinde estabilidad al PAN en Coahuila. Además, enfatizó la necesidad de fortalecer la unidad dentro del partido, la cual se ha visto fracturada en los últimos meses debido a la predominancia de dos grupos internos.


