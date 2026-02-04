Bomberos de Saltillo buscan dron para emergencias

Con el objetivo de modernizar y mejorar la respuesta ante emergencias, el presidente del Patronato de Bomberos, Alejandro Villarreal, anunció la intención de adquirir un dron especializado. Este equipo, que cuenta con tecnología avanzada, se utilizará principalmente en incendios estructurales y en la búsqueda de personas extraviadas en áreas montañosas.

Durante un evento de entrega de equipo a los bomberos del municipio de Arteaga, Villarreal explicó que se planea realizar una "hamburguesada" con el fin de recaudar aproximadamente 100 mil pesos para esta adquisición. “El dron contará con una cámara infrarroja que será fundamental en nuestras labores de rescate”, destacó.

El presidente del Patronato también mencionó que las capacitaciones para los elementos de bomberos son continuas. Bomberos de Saltillo están colaborando activamente en la formación de sus colegas de otros municipios en las instalaciones del Hotel de la Torre.

En la actualidad, Saltillo cuenta con una plantilla de 158 bomberos, mientras que el municipio de Arteaga tiene 24 elementos. La entrega de equipamiento, que asciende a 300 millones de pesos, ha sido posible gracias a las donaciones de empresarios locales, quienes han mostrado su compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad.

