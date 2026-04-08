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Coahuila

Manolo Jiménez buscará inversiones en EUA la próxima semana

El gobernador de Coahuila realizará una gira en Washington, donde sostendrá reuniones con empresas de EUA y Canadá interesadas en invertir en el estado

  • 08
  • Abril
    2026

En medio del crecimiento industrial del norte del país, el Gobierno de Coahuila intensificará la promoción económica internacional para asegurar nuevas inversiones y ampliar proyectos ya instalados.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que la próxima semana realizará una gira en Washington, donde sostendrá reuniones con empresas de Estados Unidos y Canadá interesadas en invertir en la entidad.

Detalló que algunas compañías buscan instalarse en Coahuila, mientras que otras proyectan expandir sus operaciones, lo que permitiría fortalecer la generación de empleos.

El mandatario subrayó que el Estado mantiene condiciones competitivas para atraer capital extranjero, lo que ha permitido sostener su dinamismo económico.

Señaló que esta estrategia forma parte de una política permanente para posicionar a Coahuila como uno de los destinos industriales más relevantes del país.


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