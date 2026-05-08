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Coahuila

Crecimiento de Ramos Arizpe impulsa apertura de nuevos negocios

La apertura de nuevos establecimientos comerciales se suma al dinamismo económico que vive Ramos Arizpe, municipio que en los últimos años creció rápido

  • 08
  • Mayo
    2026

El crecimiento industrial y habitacional de Ramos Arizpe continúa impulsando la llegada de nuevos negocios a distintos sectores de la ciudad, particularmente en colonias con alta expansión comercial como Analco.

Este viernes fue inaugurada una nueva sucursal de la Ferretera Doble H, empresa que amplió sus operaciones en la región Sureste y que actualmente genera alrededor de 120 empleos entre Ramos Arizpe y Saltillo.

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Durante el arranque de operaciones, el director general de la compañía, David Arturo Reyes Martínez, informó que la nueva sucursal crea 25 empleos directos para habitantes del municipio.

El empresario señaló que la decisión de expandirse nuevamente en Ramos Arizpe responde al crecimiento económico y poblacional que ha mantenido la ciudad durante los últimos años.

Indicó además que la colonia Analco representa una zona importante para la empresa debido al desarrollo comercial que registra el sector y a la cercanía histórica que mantiene con habitantes de esa área.

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La apertura de nuevos establecimientos comerciales se suma al dinamismo económico que vive Ramos Arizpe, municipio que en los últimos años ha registrado expansión industrial, crecimiento habitacional y aumento en servicios y comercios.

Actualmente, la ciudad concentra actividad ligada a la industria automotriz, parques industriales y empresas proveedoras, situación que también ha impulsado la llegada de nuevos negocios enfocados en servicios y comercio local.


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