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¿Ya se armó? Tigres tiene 7 años sin perder con Chivas de visita

La última vez que los auriazules perdieron contra el "Rebaño" en Jalisco, fue en el Apertura 2019, cuando los dirigiía Tomás Boy

  • 08
  • Mayo
    2026

Es cierto que los números no juegan, pero siempre ayudan a crear un panorama para cada partido por llegar, especialmente en la Liguilla, donde siempre se busca toda la esperanza posible para sentirse más seguro de que tu equipo avance,

Y en esta ocasión los datos juegan a favor de los felinos para pasar a Semifinales, pues el cuadro regio tiene más de siete años sin perder contra Chivas cuando visitan el estado de Jalisco.

Juan Brunetta Tigres

Así fue la última derrota

Fue en el ya lejano Apertura 2019 cuando el "Rebaño" salió con la mano en alto por última vez del Estadio Akron. Ese día, el equipo entonces dirigido por Tomás Boy (Q.E.P.D.) le pegó 2-0 a los felinos en casa.

Ambos equipos eran muy distintos a lo que son hoy. De hecho, de los XI titulares, los únicos sobrevivientes son Alan Pulido, quien regresó hace poco al Guadalajara; mientras que para Tigres los que siguen en el club son Nahuel Guzmán y André Pierre-Gignac. Un asterisco es que Guido Pizarro continúa en la escuadra, pero ahora como entrenador.

Esa tarde, el "Pollo" Briseño y Pulido comandaron el triunfo rojiblanco por 2-0; curiosamente, este es el marcador que necesitan los tapatíos para avanzar a la Semifinal. Suena complicado, pero ya lo han logrado.

Dominio aplastante

Desde esa última victoria, Tigres visitó Jalisco en siete ocasiones, de las cuales ganó cuatro y tres fueron empates. Algo a destacar es que uno de esos triunfos valió un título, pues se enfrentaron en la Final del Clausura 2023.

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Pero no solamente es que los regios hayan ganado tanto, es la forma, pues le clavaron un par de goleadas al "Rebaño", algo que, de repetirse, terminaría por sepultarlos. De hecho, dentro de todo este periodo, los auriazules ganaron 4-0, 4-1 y 3-1, así que parece que el sábado habrá goles.

El primer semifinalista se definirá este sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el ya mencionado Estadio Akron. Cabe destacar que Chivas tiene que ganar por diferencia de dos goles, cualquier marcador inferior lo dejará eliminado.


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