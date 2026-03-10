Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
girasoles_alazanas_8f25d18556
Coahuila

Alistan girasoles para recibir visitantes en ejido San Antonio

En este punto turístico, los visitantes podrán encontrar diversos escenarios rodeados de girasoles, ideales para la toma de fotografías y la convivencia

  • 10
  • Marzo
    2026

A pesar de los recientes cambios climáticos registrados en la región, los girasoles de la huerta ubicada en el ejido San Antonio de las Alazanas, en la sierra de Arteaga, se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. 

De acuerdo con los propietarios del sitio turístico, aunque se presentó una ligera caída de granizo en días pasados, los cultivos no sufrieron afectaciones, por lo que el paisaje luce listo para quienes deseen disfrutar de este atractivo natural.

En este punto turístico, los visitantes podrán encontrar diversos escenarios rodeados de girasoles, ideales para la toma de fotografías y la convivencia familiar.

Además, el lugar ofrece paseos en bicicleta entre los senderos del lugar, lo que permite apreciar el entorno natural de la sierra y disfrutar de un ambiente campestre característico de la región.

Asimismo, la huerta cuenta con un área de manzanos donde los turistas pueden realizar un recorrido y cosechar ellos mismos el fruto que deseen llevar a casa.

Con estas actividades, este atractivo de la sierra de Arteaga se declara listo para recibir a los visitantes durante los días de mayor afluencia turística que se esperan en las vacaciones de Semana Santa. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2222_e960756cf9
Implementan ruta gastronómica para Mundial 2026
TURISMO_MEXICO_2_23fa161a90
México arranca 2026 con alza de 10% en turistas extranjeros
157ab20c_e0d8_44d5_a72d_6672791bd67d_f2fd363af1
Buenos resultados tras la visita del alcalde de Saltillo a Texas
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Petro_c30cb0d393
Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×