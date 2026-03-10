Alistan girasoles para recibir visitantes en ejido San Antonio

A pesar de los recientes cambios climáticos registrados en la región, los girasoles de la huerta ubicada en el ejido San Antonio de las Alazanas, en la sierra de Arteaga, se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con los propietarios del sitio turístico, aunque se presentó una ligera caída de granizo en días pasados, los cultivos no sufrieron afectaciones, por lo que el paisaje luce listo para quienes deseen disfrutar de este atractivo natural.

En este punto turístico, los visitantes podrán encontrar diversos escenarios rodeados de girasoles, ideales para la toma de fotografías y la convivencia familiar.

Además, el lugar ofrece paseos en bicicleta entre los senderos del lugar, lo que permite apreciar el entorno natural de la sierra y disfrutar de un ambiente campestre característico de la región.

Asimismo, la huerta cuenta con un área de manzanos donde los turistas pueden realizar un recorrido y cosechar ellos mismos el fruto que deseen llevar a casa.

Con estas actividades, este atractivo de la sierra de Arteaga se declara listo para recibir a los visitantes durante los días de mayor afluencia turística que se esperan en las vacaciones de Semana Santa.

