México arranca 2026 con alza de 10% en turistas extranjeros

El país recibió 8.83 millones de visitantes internacionales en enero; el turismo fronterizo fue el principal motor del crecimiento

El sector turístico de México inició 2026 con resultados positivos al registrar 8.83 millones de viajeros internacionales durante enero, lo que representa un incremento de 10% respecto al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 8.03 millones de visitantes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el turismo fronterizo, que reportó un aumento anual de 19.2%, al sumar más de 1.85 millones de visitantes.

En contraste, el flujo de turistas que ingresaron por vía aérea registró un crecimiento más moderado de 1.8%, alcanzando 2.17 millones de personas.

En términos económicos, la llegada de turistas también se reflejó en mayores ingresos para el país.

Durante enero, los visitantes internacionales generaron 3 mil 477 millones de dólares en divisas, lo que representa un aumento de 3.9% frente al mismo periodo de 2025.

chichen_itza.jpg

Sin embargo, el reporte del INEGI también mostró una disminución en el gasto promedio por visitante. El consumo medio por turista se ubicó en 393.4 dólares, una caída de 5.5% respecto a los 416.4 dólares registrados un año antes.

México busca entrar al top 5 mundial

La tendencia positiva del turismo internacional en México se ha consolidado en los últimos años. En 2024, el país recibió más de 45 millones de turistas, lo que representó un crecimiento anual de 7.4% y generó ingresos superiores a 30 mil 246 millones de dólares.

Actualmente, México ocupa el sexto lugar entre los países más visitados del mundo, según la Organización Mundial del Turismo.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T094619.587.jpg

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado como objetivo estratégico posicionar al país dentro del “top 5” global de destinos turísticos.

El dinamismo del sector también se refleja en el Producto Interno Bruto turístico, que hacia el tercer trimestre de 2025 registraba un crecimiento anual de 0.6%, impulsado principalmente por el sector de bienes.


