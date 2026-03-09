Podcast
Coahuila

Buenos resultados tras la visita del alcalde de Saltillo a Texas

Además de la promoción turística, durante la gira también se abordaron temas de colaboración en materia de seguridad y protección civil.

  • 09
  • Marzo
    2026

Tras su reciente visita al estado de Texas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el encuentro con autoridades y representantes de ese estado dejó resultados positivos para la capital de Coahuila.

Señaló que durante el fin de semana se sostuvieron diversas reuniones enfocadas en fortalecer los lazos de cooperación entre gobiernos municipales y estatales de ambos países.

Promueven a Saltillo como destino turístico en Texas

El edil destacó que uno de los principales objetivos del viaje fue promover a Saltillo como destino turístico entre visitantes de EUA, buscando atraer más turistas hacia la ciudad y dar a conocer sus atractivos culturales, gastronómicos y recreativos.

Aseguró que existe interés por parte de autoridades y sectores del vecino país en impulsar intercambios y proyectos conjuntos que fortalezcan la relación entre ambas regiones.

Analizan cooperación en seguridad y protección civil

Además de la promoción turística, durante la gira también se abordaron temas de colaboración en materia de seguridad y protección civil.

Entre los puntos tratados se encuentran posibles apoyos para el equipamiento del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Javier Díaz González señaló que estas gestiones podrían traducirse en beneficios importantes para fortalecer la atención de emergencias y continuar estrechando la cooperación entre México y EUA.


