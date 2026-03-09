Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_0694_4f33136743
Coahuila

Supervisarán sitios turísticos de Arteaga previo a Semana Santa

El objetivo es verificar que las condiciones sean adecuadas y que se cumplan las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.

  • 09
  • Marzo
    2026

Autoridades del municipio de Arteaga reforzarán las acciones de vigilancia y supervisión en distintos puntos turísticos ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los visitantes que acuden a las áreas recreativas del llamado Pueblo Mágico, especialmente en los lugares con mayor afluencia.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, se estarán revisando principalmente los sitios donde existe presencia de agua, como parajes naturales y espacios de recreación que suelen recibir a familias y turistas durante estos días de descanso.

El objetivo es verificar que las condiciones sean adecuadas y que se cumplan las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.

Asimismo, por instrucciones de la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, también se supervisarán palapas y establecimientos que cuentan con albercas, con el fin de confirmar que operen bajo condiciones seguras.

Con estas acciones, el municipio busca ofrecer a los visitantes espacios adecuados para la recreación y una estancia segura durante la próxima temporada vacacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

british_airways_cancela_vuelos_65148bb32d
British Airways cancela vuelos a Abu Dhabi por conflicto bélico
sistema_patriot_turquia_5a94192634
Turquía refuerza defensa aérea con sistema Patriot ante conflicto
sierra_arteaga_detenidos_7d92a11f37
Caen cinco por fogatas y tirar basura en Sierra de Arteaga
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×