Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Coahuila

Alta participación marca el Cabildo Infantil 2026 en Saltillo

Las autoridades resaltaron la importancia de este tipo de ejercicios para fomentar valores cívicos y la participación ciudadana desde temprana edad.

  • 20
  • Abril
    2026

La convocatoria del Cabildo Infantil 2026 en Saltillo registró una respuesta histórica, al reunir 8 mil 166 propuestas de niñas y niños, cifra que prácticamente duplica la del año anterior. Así lo informó Luly López Naranjo, quien destacó el entusiasmo de estudiantes provenientes de escuelas públicas y privadas, tanto de zonas urbanas como rurales.

Como parte del programa, se llevó a cabo la asignación de cargos mediante un ejercicio democrático realizado en el Instituto Electoral de Coahuila. 

Durante la jornada, los 21 participantes seleccionados presentaron sus propuestas de forma oral, exponiendo ideas enfocadas en mejorar su entorno y contribuir al desarrollo de la ciudad.

Tras el proceso de votación, se designó a Gael Emiliano Agundis Rodríguez como presidente municipal infantil, junto con el resto del cabildo. 

Las autoridades agradecieron el respaldo de la Secretaría de Educación y de docentes que colaboraron como jurado, además de resaltar la importancia de este tipo de ejercicios para fomentar valores cívicos y la participación ciudadana desde temprana edad.


Comentarios

Etiquetas:
×