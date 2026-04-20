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Coahuila

Arranca ruta alimentadora RS-714 y usuarios la respaldan

El director del organismo, Víctor de la Rosa Molina, explicó que la ruta forma parte de un proyecto integral para fortalecer la movilidad urbana.

  • 20
  • Abril
    2026

Con el objetivo de mejorar la conectividad urbana, este lunes inició operaciones la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo, la cual enlaza la colonia Nuevo Mirasierra con el sector de Saltillo 2000. Autoridades del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible destacaron que esta nueva opción de transporte representa un avance importante para facilitar los traslados entre el oriente y el poniente de la ciudad.

Durante sus primeras horas de funcionamiento, la respuesta de la ciudadanía fue positiva: en un lapso aproximado de tres horas, poco más de 80 personas hicieron uso de la nueva ruta, lo que permitió evaluar su operatividad y aceptación. 

Este flujo inicial de usuarios respalda la implementación del servicio, que busca optimizar tiempos de traslado y ampliar la cobertura del transporte público. Por su parte  Víctor de la rosa señaló que fue un éxito, pero se seguirán modificando detalles. Declara Victor de la Rosa

El director del organismo, Víctor de la Rosa Molina, explicó que la ruta forma parte de un proyecto integral para fortalecer la movilidad urbana. El recorrido conecta diversas vialidades clave de la ciudad, permitiendo a los usuarios desplazarse de manera más eficiente a través de puntos estratégicos que enlazan distintas zonas habitacionales y comerciales.

La ruta RS-714 mantiene una tarifa accesible de 15 pesos en pago general y ofrece descuentos mediante la tarjeta “Aquí Vamos”, además de contar con horarios amplios durante toda la semana. Autoridades señalaron que, aunque se trata de una ruta nueva, las unidades que prestan el servicio no son recién adquiridas; sin embargo, se trata de las mejores disponibles dentro del sistema y son sometidas a revisiones previas antes de salir a operación, con el fin de garantizar condiciones óptimas y seguras para los usuarios. Asimismo, se adelantó que en mayo se incorporarán nuevas rutas alimentadoras para ampliar la cobertura del servicio en la ciudad.


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