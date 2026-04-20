Paciente escapa del IMSS de 'La Loma' en Ciudad Victoria

Esta tarde, una escena inusual sorprendió a transeúntes y estudiantes en la zona escolar conocida como "La Loma", en Ciudad Victoria. Un video que circula en redes sociales captó el momento exacto en que un hombre sale corriendo a toda velocidad desde el área de urgencias del Hospital del IMSS.

En las imágenes se observa al masculino, aparentemente un paciente internado, vistiendo únicamente una bata hospitalaria mientras cruza frente a los planteles educativos, justo en la zona donde se estacionan las unidades del transporte público. Tras él, se observa a una mujer que intenta darle alcance sin éxito.

Hermetismo oficial y críticas ciudadanas

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre y las causas que lo motivaron a huir del nosocomio. El incidente ha desatado una ola de comentarios negativos por parte de los derechohabientes, quienes cuestionan la seguridad y la calidad de la atención que se brinda en esta clínica.

A la espera de información

Al intentar confirmar los detalles con las autoridades del hospital, estas se limitaron a informar que emitirán un boletín de prensa oficial en el transcurso de la tarde. Exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales digitales para conocer la postura institucional sobre este hecho.

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