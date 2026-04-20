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Coahuila

Anuncia Manolo Jiménez nuevas inversiones tras gira en Washington

El mandatario detalló que se concretó una expansión del sector automotriz y una nueva inversión en la industria de electrodomésticos para el estado de Coahuila

  • 20
  • Abril
    2026

Tras su gira de trabajo en Washington D.C., el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó la confirmación de dos nuevos proyectos de inversión para Coahuila, además de avances en acuerdos internacionales que buscan fortalecer el desarrollo industrial y tecnológico del estado.

El mandatario detalló que durante su participación en el North Capital Forum, encuentro con directivos de empresas estadounidenses, se concretó una expansión del sector automotriz y una nueva inversión en la industria de electrodomésticos, aunque precisó que los anuncios oficiales corresponderán a las propias compañías.

Señaló que estas inversiones representan la generación de nuevos empleos y reflejan la confianza del capital extranjero en la entidad, incluso en un contexto nacional de desaceleración económica.

En materia internacional, destacó la importancia de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que la región de Norteamérica debe consolidarse como un bloque competitivo frente a otras economías globales.

Subrayó que uno de los principales retos actuales es reducir la incertidumbre económica mediante reglas claras que permitan a las empresas tomar decisiones de inversión con mayor certeza.

Como parte de la agenda de desarrollo tecnológico, el gobernador también firmó un convenio con la Universidad de Arizona, enfocado en impulsar la formación de talento y el crecimiento de la industria de semiconductores en Coahuila.

Explicó que esta alianza permitirá iniciar estudios técnicos y académicos para definir proyectos estratégicos en este sector, considerado clave a nivel mundial por su impacto en la economía digital y la manufactura avanzada.

Adelantó que en las próximas semanas arribará al estado un equipo de especialistas de dicha universidad para establecer un plan de trabajo que contemple tiempos, inversiones y desarrollo de infraestructura.

El gobernador reiteró que Coahuila se mantiene como uno de los destinos más atractivos para la inversión en México, gracias a factores como seguridad, estabilidad laboral y coordinación entre gobierno e iniciativa privada.


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