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Coahuila

Gas en Coahuila perfila nuevo motor económico

El gobernador reporta 85% de avance en el proyecto gasífero, con inversión en puerta y potencial para generar empleo y reactivar la economía estatal

  • 20
  • Abril
    2026

Con reservas estratégicas ya identificadas y el interés de inversionistas sobre la mesa, el proyecto de gas en Coahuila se encamina a convertirse en uno de los pilares económicos del estado, con la posibilidad de detonar empleo y desarrollo en regiones clave, así lo dio a conocer el gobernador Manolo Jiménez Salinas al detallar los avances de esta iniciativa.

El mandatario explicó que esta propuesta, analizada desde hace más de una década, contempla la explotación de yacimientos ubicados en territorio coahuilense, considerados entre los más importantes del país.

Indicó que actualmente el proyecto presenta un avance cercano al 85 por ciento, lo que permitiría iniciar operaciones una vez que se concreten acuerdos con el Gobierno federal y se definan los últimos aspectos técnicos.

Subrayó que el desarrollo de esta industria representaría una importante generación de empleos y una derrama económica significativa, especialmente en zonas con menor población donde se ubican las reservas.

Además, destacó que se han incorporado nuevas tecnologías para optimizar el uso del agua, lo que mejora la viabilidad del proyecto frente a intentos previos.

El gobernador señaló que esta iniciativa también se plantea como una alternativa para reactivar la economía estatal tras la crisis de Altos Hornos de México, al abrir nuevas oportunidades en el sector energético.

El mandatario reiteró que existe interés de empresas nacionales e internacionales, por lo que confió en que el proyecto pueda detonarse en el corto plazo como un eje estratégico para el desarrollo de Coahuila.


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