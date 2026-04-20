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Nuevo León

Entran más empresas a cancha de NL; aportan 327 mdp para Mundial

En total, se han sumado 83 empresas, que en conjunto, aportan alrededor de más de $320 millones de pesos en apoyos para la entidad

  • 20
  • Abril
    2026

A 52 días para el Mundial de futbol, cada vez más empresas siguen "alineándose” en la cancha de Nuevo León y se suman a "Ponte Nuevo, Ponte Mundial".

Este lunes, el gobernador Samuel García presentó  la Octava Alineación de esta  estrategia que consiste en que las empresas apoyen a la entidad para mejorar la infraestructura rumbo al Mundial de Futbol 2026.

En total, se han sumado 83 empresas, que en conjunto aportan 327 millones de pesos en apoyos para la entidad.

En la presentación, en el Estadio de Borregos del Tec de Monterrey, el mandatario estatal estuvo acompañado de Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León.

García Sepúlveda destacó que este esfuerzo de la iniciativa privada y de las cámaras empresariales se quedará como legado en la entidad.

"Estamos muy orgullosos de que ya son más de 80 empresas las que se suman a este proyecto único. No hay otro estado de la República que haya sumado a la iniciativa privada y a las cámaras, para juntos sacar la mejor versión para el Mundial”, explicó.

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"Hoy sumamos más de 327 millones de pesos en aportaciones de la IP y de las cámaras de Nuevo León. Estoy seguro de que esto valdrá la pena, el Mundial inicia en 52 días y terminará en 70, pero estoy convencido de que este legado va a quedar para más allá y que va a terminar el Mundial y seremos más de 100 empresas que diremos: "Ponte Nuevo se queda y no culmina con el juego del Mundial”, afirmó.

La titular de Amar a Nuevo León presentó a la nueva alineación de empresas que  se suman: Grupo México, Criser, Carnes Cárdenas, English Pathway, Hilton, Osel, Tecnológico de Monterrey; VISAN, Conprocasa y American Industries.

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Rodríguez Cantú destacó que la mejor versión de Nuevo León se construye con esfuerzo, con disciplina y con aliados que comparten el espíritu de grandeza.

Aseguró que esta sinergia no solo ha logrado que la entidad sea primer lugar en generación de empleo, en creación de empresas y en captación de inversión extranjera, sino que  también está cambiando la vida de las personas y construyendo un legado.

"Hoy el llamado es para todo Nuevo León, porque poner nuevo a nuestro estado es una decisión que se toma todos los días y cada quien puede aportar su granito de arena desde su casa, desde su familia y desde su colonia. Es decidir hacer mejor las cosas, involucrarnos y buscar siempre más. Lo mejor de Nuevo León no está solamente en lo que tiene, sino en lo que su gente es capaz de hacer", resaltó.

Alineación a detalle

Grupo México aporta 3 millones 500 mil pesos donando 8 mil plantas y árboles.

Criser se suma con 3 millones 150 mil pesos con estudios clínicos, con ayuda para traslados, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a cuerpos de seguridad.

Carnes Cárdenas hace una aportación de un millón 800 mil pesos para mantenimiento de espacios públicos, donaciones en especie, soporte logístico y apoyo en eventos.

English Pathway con un millón 750 mil pesos, con cursos especializados y dona 300 licencias.

Hilton apoya con un millón 750 mil pesos, mediante voluntariado, mejora urbana y ambiental, despensas y campañas.

Osel respalda con  un millón 400 mil pesos  para mejoramiento urbano y donaciones como pintura.

El Tec de Monterrey impulsa acciones en movilidad y activación.

VISAN aporta equipamiento sanitario.

Conprocasa ayuda a mejorarla imagen urbana, priorizando los cuadrantes del par vial de Morones y Constitución.

Y American Industries ayuda con la intervención de espacios públicos y la movilidad.


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