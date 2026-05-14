Tras violencia política, activan protección para candidata

Las recientes agresiones físicas registradas entre brigadistas vinculados al partido Morena derivaron en denuncias cruzadas y la activación de protocolos de protección a favor de una candidata en Coahuila.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó sobre un incidente captado en video, en el que el también militante de Morena, Edgar Sánchez, presuntamente agrede a integrantes del equipo de la candidata Delia Hernández.

“Hay denuncias. Se trata de viejas rencillas entre brigadas, lo cual es normal. Se denunciaron mutuamente y hay medidas de protección”, declaró el fiscal.

Fernández Montañez precisó que, tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana, se implementaron medidas de seguridad en favor de la candidata a diputada, aunque descartó que el caso pueda catalogarse como una tentativa de feminicidio.

“Hay medidas de protección en favor de la candidata a diputada. También existe una denuncia por parte del señor Edgar, pero es importante aclarar que no se advierte una tentativa de feminicidio”, enfatizó.

Luego de una mesa de seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, el fiscal aseguró que existen condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso electoral en la entidad y reiteró que cualquier aspirante puede solicitar apoyo de seguridad durante el periodo de campañas.

“Cualquier candidato puede solicitar protección durante las campañas”, agregó.

Finalmente, Fernández Montañez destacó que la reunión permitió reforzar el blindaje electoral en Coahuila, con la participación de autoridades de seguridad y representantes de organismos electorales, a fin de atender incidencias y garantizar condiciones de seguridad durante la jornada electoral.

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