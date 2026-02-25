Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Aprueba cabildo de Ramos Arizpe donación de inmueble

  • 25
  • Febrero
    2026

El Cabildo de Ramos Arizpe recibió el Tercer Informe de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al último cuatrimestre de 2025, en el que se reportaron acciones de fiscalización interna y la ausencia de observaciones en auditorías federales recientes.

Durante la sesión ordinaria, la contralora municipal, Lilia Gabriela Muñoz García, presentó ante el Ayuntamiento un balance de las revisiones realizadas al ejercicio del gasto público y a los procesos administrativos del municipio, como parte de la actual administración 2025–2027.

Según lo expuesto en la sesión, el municipio obtuvo una evaluación favorable en materia de transparencia y no registró señalamientos en la auditoría federal más reciente, resultado que fue destacado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien atribuyó los avances al trabajo del órgano interno de control.

886d09ee-0787-423f-8435-3aae17648e12.jpeg

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la desincorporación de un inmueble municipal para donarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila, con el objetivo de ampliar la atención a víctimas y fortalecer el acceso a servicios especializados.

También se autorizaron licencias temporales para separarse del cargo a tres servidores públicos: Esthela Flores Herrera, Gloria Areli Flores Oyervides y Alejandro Martínez Álvarez.

Además, el Ayuntamiento aprobó la incorporación del municipio a la Red Estatal de Municipios por la Salud, lo que permitirá acceder a programas de prevención, promoción de estilos de vida saludables y atención en materia de salud mental.

En otro punto del orden del día, se presentó la iniciativa del Reglamento del Transporte Público de Coahuila para el municipio, la cual fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.

La sesión se centró en temas administrativos, de control interno y ajustes normativos que impactan en la operación municipal. 


