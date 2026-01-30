Aprueba Ramos Arizpe estímulos fiscales al transporte público

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó este viernes diversos dictámenes y acuerdos, entre los que destacan la validación de informes de avance de gestión financiera del municipio y de EMAS, así como la autorización de estímulos fiscales al transporte público, durante una sesión ordinaria encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Uno de los puntos centrales fue la aprobación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, documento que será remitido al Congreso del Estado de Coahuila para su revisión, como parte del proceso de fiscalización y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

En la misma sesión, el Ayuntamiento avaló el informe financiero de EMAS, también correspondiente al último trimestre de 2025, como parte de los controles administrativos de los organismos municipales.

Asimismo, el Cabildo expresó su postura a favor de una iniciativa de reforma al artículo 89 de la Constitución Política del Estado, relacionada con la denominación de la Fiscalía General del Estado como órgano competente en materia de procuración de justicia, con el objetivo de otorgar mayor claridad jurídica en la redacción constitucional.

En materia económica, se aprobó una promoción fiscal del 50 por ciento en refrendos y cesión de derechos de concesiones del transporte público, así como en el tarjetón de identificación de concesiones, beneficio que se aplicará durante febrero de 2026 y busca facilitar la regularización administrativa de los concesionarios.

