Coahuila

Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad

Con la nueva ruta, dijo, se busca ofrecer una alternativa accesible que permita a los habitantes realizar compras, acudir a consultas médicas o hacer trámites

  • 25
  • Febrero
    2026

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza poner en marcha una ruta de transporte rural con tarifa estimada de 50 pesos por persona, que conecte comunidades como Paredón y otros ejidos con la cabecera municipal, con el objetivo de reducir costos de traslado y facilitar el acceso a servicios básicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que ya sostuvo acercamientos con un prestador de transporte de personal y que la propuesta contempla un recorrido que salga alrededor de las 7:00 de la mañana desde Paredón, llegue a Ramos Arizpe cerca de las 9:00 horas y regrese a las comunidades por la tarde, aproximadamente a las 18:00 horas.

De acuerdo con el edil, actualmente un traslado en taxi desde Paredón hasta la ciudad puede alcanzar los mil 500 pesos, lo que limita la movilidad de las familias.

Con la nueva ruta, dijo, se busca ofrecer una alternativa accesible que permita a los habitantes realizar compras, acudir a consultas médicas o hacer trámites sin destinar una parte considerable de sus ingresos al transporte.

Capacidad y esquema financiero

La propuesta inicial contempla comenzar con una unidad con capacidad para 20 personas, con posibilidad de ampliar hasta 40 o 45 pasajeros, dependiendo de la demanda.

El Ayuntamiento prevé un esquema de apoyo financiero municipal estimado en alrededor de 120 mil pesos mensuales para garantizar la viabilidad del servicio, aunque aún se afinan detalles relacionados con seguros, operación y acuerdos contractuales.

Comunidades beneficiadas y esquema flexible

El alcalde explicó que la ruta podría integrar paradas en comunidades intermedias como Fraustro, Rancho Nuevo y Santa Cruz, con el fin de optimizar el recorrido y beneficiar al mayor número posible de habitantes sin que el trayecto se prolongue durante todo el día.

Gutiérrez Merino señaló que la intención es establecer un esquema flexible que permita a los usuarios pagar viaje sencillo o redondo, considerando que algunas personas permanecen en la ciudad varios días antes de regresar a su comunidad.

Proyecto integral para zona rural

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar las condiciones de vida en la zona rural, donde también se realizan pruebas para instalar servicio de Wi-Fi gratuito en Paredón, como primer ejido piloto, con la meta de extender la conectividad a otras comunidades.

La viabilidad definitiva de la ruta dependerá de la respuesta de la población y de los acuerdos finales con el concesionario, pero el Ayuntamiento prevé que el servicio pueda comenzar una vez concluidos los ajustes administrativos y financieros.


