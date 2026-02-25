Podcast
Coahuila

Subasta de AHMSA dependerá de postores participantes

El líder sindical confirmó que representantes del Sindicato Nacional Democrático estarán presentes durante el acto para dar seguimiento al proceso de venta

  • 25
  • Febrero
    2026

A dos días de la subasta de Altos Hornos de México, programada para el 27 de febrero, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, informó que ya no existen trámites pendientes previos al remate judicial.

Confirman que no hay trámites pendientes

El dirigente sindical señaló que sostuvo una reunión reciente en Saltillo con el síndico del proceso concursal, quien confirmó que únicamente deberán presentarse los interesados en participar como postores.

Participación de postores definirá resultado

Indicó que el desarrollo de la subasta dependerá de la participación de los posibles compradores y de la presentación de las cartas de interés por parte de acreedores garantizados, entre ellos Afirme y Cargill.

Leija Escalante explicó que, conforme a la ley, ambas empresas tienen derecho a participar como postores para quedarse con la siderúrgica, aunque la determinación final corresponde a la jueza encargada del concurso mercantil.

Reconoció que no existe certeza sobre si la empresa será vendida en esta primera subasta, ya que el resultado dependerá del comportamiento de los participantes durante el proceso.

Prevén segunda subasta si queda desierta

Añadió que, en caso de declararse desierta, el procedimiento avanzaría a una segunda subasta, la cual podría realizarse en un plazo corto.

El líder sindical confirmó que representantes del Sindicato Nacional Democrático estarán presentes durante el acto para dar seguimiento al proceso de venta de la empresa.


