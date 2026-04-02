Arranca Festival de las Cazuelas con gran asistencia en Saltillo

Con una gran asistencia, dio inicio el 7º Festival de las Cazuelas en Saltillo, donde tanto habitantes como turistas se dieron cita para disfrutar de la gastronomía típica de la temporada. El evento arrancó este 2 de abril en la Plaza Nueva Tlaxcala y continuará el día 3, consolidándose como una opción atractiva durante el periodo vacacional.

Los asistentes pudieron degustar una amplia variedad de platillos tradicionales a precios accesibles, desde los 50 pesos. Entre las opciones destacaron preparaciones como lentejas, nopalitos, pescado en distintas recetas, así como postres típicos como la capirotada. La oferta fue presentada por cocineras tradicionales, quienes dieron un toque auténtico al festival.

Además de la comida, el encuentro incluyó venta de artesanías y presentaciones de grupos folclóricos, creando un ambiente familiar. Autoridades municipales invitaron a la población a asistir.

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