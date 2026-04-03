Coahuilense brilla en Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos

El talento académico de Coahuila resplandeció en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos, celebrado del 27 al 31 de marzo en Lima, Perú, donde Gilberto Ledezma Juárez representó a México con gran éxito.

Este torneo reúne a estudiantes de alto rendimiento matemático de diferentes países, quienes enfrentan problemas complejos que requieren pensamiento lógico avanzado y creatividad.

Uno de los aspectos más destacados es la prueba colaborativa internacional, donde equipos de diversas naciones trabajan juntos para resolver desafíos en un tiempo limitado, fomentando la comunicación y la toma de decisiones bajo presión.

Gilberto logró una mención honorífica en la prueba individual y, en la prueba colaborativa, su equipo obtuvo medalla de oro, reflejando un alto nivel de desempeño en un ambiente de cooperación global.

Su trayectoria incluye una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y su selección para representar a México en este certamen internacional.

La ceremonia de premiación fue emotiva, con la presencia de estudiantes, docentes y autoridades, incluyendo a la Dra. Alexandra Acosta López, quien destacó la importancia del trabajo académico y el compromiso de los jóvenes talentos.

Además de la competencia, el torneo ofreció momentos de convivencia y actividades culturales que enriquecieron la experiencia de los participantes. Gilberto, diagnosticado con autismo desde temprana edad, ha demostrado que, con disciplina y apoyo familiar, se pueden superar barreras y alcanzar logros significativos.

Su participación no solo resalta su talento, sino que también posiciona a Coahuila como un referente en el impulso del talento matemático, mostrando que el esfuerzo y la colaboración pueden abrir puertas a escenarios globales.

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