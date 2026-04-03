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Coahuila

Aclara Turismo Coahuila clausura temporal del Río Mezquites

Martha Moncada, subsecretaria de Turismo, rechazó que la clausura del Río Mezquites estuviera relacionada con eventos masivos o privados

  • 03
  • Abril
    2026

La clausura temporal del Río Mezquites en Cuatro Ciénegas obedeció a observaciones realizadas por autoridades ambientales federales y no a la realización de eventos privados, aseguró la subsecretaria de Turismo en Coahuila, Martha Moncada.

La funcionaria explicó que las revisiones formaron parte de un proceso previo al periodo vacacional de Semana Santa, en el que se verificó el cumplimiento de normativas en distintos puntos turísticos del municipio.

Detalló que en el caso específico del Río Mezquites se detectaron observaciones que derivaron en su cierre temporal por alrededor de tres días, mismas que ya fueron atendidas, lo que permitió la reapertura del sitio.

Indicó que las inspecciones se realizaron en diversos espacios de Cuatro Ciénegas, donde los prestadores de servicios fueron notificados para corregir aspectos señalados por las instancias federales.

Sobre la polémica generada en redes sociales, rechazó que la clausura estuviera relacionada con eventos masivos o privados, al señalar que se trató de interpretaciones erróneas amplificadas por el contexto mediático.

“Se generaron especulaciones, pero no corresponden a la realidad del proceso que se llevó a cabo”, señaló.

La subsecretaria subrayó que la prioridad para el estado es el turismo responsable, especialmente en un destino como Cuatro Ciénegas, considerado único por su biodiversidad.

En ese sentido, indicó que cualquier actividad turística debe apegarse estrictamente a la normatividad ambiental, independientemente del tipo de evento que se realice.

Agregó que se mantendrán reuniones con prestadores de servicios para reforzar el cumplimiento de reglas y evitar nuevas sanciones o cierres en el futuro.

Finalmente, reiteró que el reto es mantener el equilibrio entre la actividad turística y la conservación del ecosistema, en un contexto donde el destino registra una creciente demanda de visitantes.


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