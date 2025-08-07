Cerrar X
Coahuila

Asegura FGR $12 millones y 500 kilos de droga en Coahuila

Durante este periodo se obtuvieron tres sentencias condenatorias, de las cuales tres fueron mediante procedimiento abreviado

  • 07
  • Agosto
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los resultados en materia de seguridad durante el mes de julio.

A través de un comunicado la dependencia federal informó que durante el mes de julio, se recibieron 116 denuncias, se iniciaron 129 carpetas de investigación, se logró la judicialización de 15 carpetas por delitos previstos en el Código Penal Federal y se vinculó a proceso 17 personas, gracias a los datos de prueba presentados por la FGR.

Durante este periodo se obtuvieron tres sentencias condenatorias, de las cuales tres fueron mediante procedimiento abreviado.

Se celebraron tres Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con lo que se recuperó un monto total de dos millones 792 mil 259 pesos cuatro centavos, por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) en conjunto con la FECOR, se cumplimentaron 262 mandamientos ministeriales (investigaciones y traslados), se dio cumplimiento a una orden de aprehensión, se ejecutaron siete cateos y se dejaron a disposición del Ministerio Público Federal diversos objetos asegurados relacionados con hidrocarburos, armas de fuego, cartuchos, vehículos, narcóticos, inmuebles, entre otros.

Se llevó a cabo un evento de incineración y destrucción de 556 kilos 250 gramos 130 miligramos de narcóticos, sustancias u objetos relacionados con diversos delitos.

Derivado de la coordinación de los tres niveles de gobierno se llevaron a cabo 21 aseguramientos, dentro de los que destacan 30 kilos 615 gramos 500 miligramos de metanfetamina, 227 pastillas psicotrópicas, 12 millones 633 mil pesos, tres millones 896 mil 980 litros de hidrocarburo y 64 vehículos.


