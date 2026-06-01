Atendió el secretario de Educación a los maestros en Saltillo

Tras varias horas de manifestación y bloqueos que complicaron la circulación en distintos puntos de Saltillo, maestros inconformes lograron ser atendidos por autoridades estatales luego de exigir una respuesta a sus demandas.

Los docentes se movilizaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación de Coahuila con la intención de entregar un documento en el que expresan su inconformidad por políticas federales que consideran perjudiciales para el magisterio.

De acuerdo con los manifestantes, inicialmente no pudieron establecer contacto con el titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, situación que incrementó el descontento entre los participantes.

Ante la falta de respuesta inmediata, los docentes extendieron su protesta hasta el Distribuidor Vial El Sarape, donde realizaron bloqueos que generaron importantes afectaciones al tránsito vehicular durante buena parte del mediodía de este lunes.

Finalmente, el secretario de Educación acudió al lugar acompañado por Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, para dialogar directamente con los inconformes.

Durante el encuentro se recibió formalmente el documento presentado por los maestros y se les ofreció respaldo para canalizar sus planteamientos ante las instancias federales correspondientes. Los participantes señalaron que su principal objetivo era ser escuchados y obtener un canal de comunicación para hacer llegar sus demandas a la Presidencia de la República.

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