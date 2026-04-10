Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_10_at_4_53_10_PM_563532661a
Coahuila

Avanza pavimentación del Camino del Real, en Ramos Arizpe

La obra presenta un avance significativo en la vialidad principal, mientras continúan trabajos complementarios como limpieza y afinación de laterales

  • 10
  • Abril
    2026

La modernización de la vialidad Camino del Real en Ramos Arizpe registra avances visibles, con tramos ya pavimentados y en operación, en una obra que busca mejorar la conectividad en una de las zonas de mayor crecimiento del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, actualmente se cuenta con carpeta asfáltica en varios segmentos, así como la delimitación de carriles mediante guarniciones y la construcción de un camellón central para ordenar la circulación vehicular.

Además, se avanza en la instalación de alumbrado público con luminarias LED, lo que permitirá mejorar la visibilidad y seguridad durante la noche, tanto para automovilistas como para peatones.

WhatsApp Image 2026-04-10 at 4.53.10 PM (1).jpeg

La obra presenta un avance significativo en la vialidad principal, mientras continúan trabajos complementarios como limpieza, afinación de laterales y consolidación de la infraestructura.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura vial y responder al crecimiento urbano que se ha registrado en este sector.

La vialidad Camino del Real es considerada un eje clave para la conexión entre colonias y fraccionamientos, por lo que su modernización busca reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de circulación en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

533f20d5b011a3c97e14b9e2d30a171496086cb0_5517f47127
México y EUA acuerdan modernizar puentes y cruces fronterizos
IMG_4103_a59e39ff89
Coahuila acumula cientos de accidentes ferroviarios
pesca_futiva_presa_ramos1_65be7a012a
Denuncian presencia de pesca furtiva en presa Palo Blanco
publicidad

Últimas Noticias

533f20d5b011a3c97e14b9e2d30a171496086cb0_5517f47127
México y EUA acuerdan modernizar puentes y cruces fronterizos
Hamas_se_encuentra_bajo_presion_atomica_Netanyahu_1597aea686
Escala Netanyahu tensión con España y lanza advertencia
trump_otan_c453903081
'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
lluvia_tormenta_electrica_nuevo_leon_814c4ce895
Anticipan tormentas y granizo en Nuevo León para esta tarde
publicidad
×