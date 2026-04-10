Avanza pavimentación del Camino del Real, en Ramos Arizpe

La modernización de la vialidad Camino del Real en Ramos Arizpe registra avances visibles, con tramos ya pavimentados y en operación, en una obra que busca mejorar la conectividad en una de las zonas de mayor crecimiento del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, actualmente se cuenta con carpeta asfáltica en varios segmentos, así como la delimitación de carriles mediante guarniciones y la construcción de un camellón central para ordenar la circulación vehicular.

Además, se avanza en la instalación de alumbrado público con luminarias LED, lo que permitirá mejorar la visibilidad y seguridad durante la noche, tanto para automovilistas como para peatones.

La obra presenta un avance significativo en la vialidad principal, mientras continúan trabajos complementarios como limpieza, afinación de laterales y consolidación de la infraestructura.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura vial y responder al crecimiento urbano que se ha registrado en este sector.

La vialidad Camino del Real es considerada un eje clave para la conexión entre colonias y fraccionamientos, por lo que su modernización busca reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de circulación en la zona.

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