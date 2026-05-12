Beatriz Fraustro asume la presidencia de la Junta de Gobierno

Este martes, Beatriz Fraustro fue nombrada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia del poder legislativo estatal en ocupar este importante cargo.

Este cambio se produce tras la solicitud de licencia temporal de Luz Elena Morales, quien busca reelección en el actual proceso electoral.

La diputada Fraustro dijo estar comprometida con el trabajo legislativo. "Quiero ser una presidenta que escucha y que, al hacerlo, legislaremos de manera correcta".

En entrevista aseguró que no se modificarán los temas de la agenda legislativa vigente y que dará continuidad a las iniciativas pendientes, además de incluir nuevas propuestas de los ciudadanos.

Durante la misma sesión, se tomó protesta a varios diputados suplentes que representarán a los legisladores que buscan reelegirse Rocío del Carmen Ramos Moncada asumirá el lugar de Luz Elena Morales, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo sustituirá a Álvaro Moreira y Guillermo Arturo Sánchez García ocupará la curul de Guillermo Ruiz.

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