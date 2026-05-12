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Pista de F1 en CDMX será renovada con una inversión de $12 mdd

Los organizadores del GP de México anunciaron que la remodelación incluiría repavimentación, mejoras en el drenaje de la pista y modernización de los pits

  • 12
  • Mayo
    2026

Este martes, los organizadores del Gran Premio de México anunciaron una inversión de $12 millones de dólares en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial”, enfatizó el martes Federico González Compeán, director general del GP de México.

"Garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de Fórmula 1 durante los próximos años”, añadió.

Los organizadores indicaron que los trabajos de remodelación incluirán repavimentación, mejoras en el drenaje de la pista y modernización de las instalaciones de pits.

Sin embargo, estos trabajos no contemplan la modificación del trazo del circuito, el cual había sido objeto de especulaciones previas al anuncio.

Los trabajos ya comenzaron bajo la supervisión de la empresa alemana Tilke, que participó en el rediseño del circuito en 2015, cuando la Fórmula 1 regresó a México.

La Ciudad de México recibirá el Gran Circo el próximo 1 de noviembre como parte de un acuerdo firmado en abril de 2025 que mantiene vivo el Gran Premio de México hasta 2028.


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