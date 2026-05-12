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Nuevo León

Apoya Adrián de la Garza a más de 900 familias con microcréditos

Los ciudadanos seleccionados acceden a un ecosistema de crecimiento que incluye capacitación especializada en administración de negocios

  • 12
  • Mayo
    2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza encabezó la tercera edición del programa “Microcréditos Resuelve y Emprende”, beneficiando en esta etapa a más de 900 familias y 192 emprendedores individuales.

Durante el evento realizado en el Gimnasio Monterrey 400, el munícipe, acompañado por su esposa y presidenta del DIF, Gaby Oyervides, destacó que estos apoyos no son solo asistencia social, sino una estrategia para fortalecer el tejido económico de la ciudad.

“Si bien es cierto, hay un programa social de apoyo a la población, también hay un programa económico de apoyo para generar economía, para hacer más fuerte a Monterrey, y eso lo están haciendo ustedes”, enfatizó el alcalde regio.

“El día de hoy muestra la calidad de cada una de las mujeres que están aquí presentes, en donde dicen, estoy bien, pero quiero más, vamos a generar economía, vamos a hacer un negocio, vamos a salir adelante”, afirmó.

Programa suma más de 22 millones de pesos entregados

La secretaria de Desarrollo Económico (Sedec), Ximena Tamariz, reveló que el programa ha alcanzado una cifra acumulada de 22.8 millones de pesos entregados a lo largo de sus tres ediciones, impactando positivamente a 1,900 familias regiomontanas.

“Se multiplicó la entrega de estos créditos, se multiplicaron las solicitudes, porque realmente todas ustedes saben que es un programa muy noble, en el que, si ustedes cumplen con sus pagos semanales, cumplen con su palabra, el gobierno de Monterrey mete el hombro por ustedes y les ayudan el pago de los intereses.

“Eso es porque el alcalde desde el día uno nos dijo desarrollen programas para apoyar a las mujeres y a los hombres que tienen negocios, emprendedores, trabajadores y luchones como somos las y los regios”, informó.

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Tamariz subrayó la importancia del esquema, el cual premia la responsabilidad financiera.

Capacitación y asesoría para negocios sostenibles

El programa se distingue por no limitarse a la entrega del recurso. Los ciudadanos seleccionados acceden a un ecosistema de crecimiento que incluye capacitación especializada en administración de negocios, asesoría legal para la formalización y protección de sus proyectos y orientación estratégica para garantizar que el negocio sea sostenible a largo plazo.

Al evento asistieron el secretario de Administración, Márcelo Segovia Páez; el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos de la Garza; la directora de Empleo e Impulso Económico, Karla Cecilia Navarro Bahena y la directora de Banca de Gobierno de Banco Afirme, Cinthya Yáñez Ávila.

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