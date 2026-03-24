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Coahuila

Busca Ramos Arizpe reducir desabasto de agua con nuevos pozos

Esta nueva infraestructura permitirá mejorar la presión y distribución del agua en la zona, aunque el servicio continuará operando bajo un esquema de tandeo

  • 24
  • Marzo
    2026

El municipio de Ramos Arizpe proyecta reforzar el abasto de agua potable en zonas con déficit, como la colonia Analco, mediante la perforación y habilitación de nuevos pozos, así como trabajos técnicos en la red hidráulica, en coordinación con el Gobierno del Estado, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil detalló que uno de los proyectos prioritarios es la delimitación de un nuevo pozo en el sector San José de los Nuncios, el cual forma parte de una estrategia para atender el crecimiento de la ciudad y prevenir problemas de suministro en el corto y mediano plazo.

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Además, informó que el pozo ubicado en la colonia Analco se encuentra prácticamente listo para su operación, con una capacidad estimada de hasta 12 litros por segundo, lo que permitirá beneficiar a alrededor de 10 mil personas en ese sector, una vez que concluyan los trabajos de electrificación pendientes.

Explicó que esta nueva infraestructura permitirá mejorar la presión y distribución del agua en la zona, aunque el servicio continuará operando bajo un esquema de tandeo para garantizar cobertura en toda la red.

De manera paralela, el alcalde señaló que se realizan maniobras técnicas en el sistema hidráulico, particularmente en el sector Lomas del Valle, donde personal de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) trabaja en la optimización de la extracción y conducción del recurso.

Estas acciones incluyen ajustes en la tubería y mejoras en el sistema de operación de pozos, con el objetivo de incrementar la eficiencia del servicio y mejorar la presión en zonas con mayor demanda.

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Gutiérrez Merino indicó que estos proyectos forman parte de una estrategia integral que busca garantizar el suministro de agua ante el crecimiento urbano del municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Asimismo, recordó que estas acciones se integran al programa estatal de inversión social, que contempla una bolsa superior a los 2 mil millones de pesos para obras en todo Coahuila, aunque aún no se define el monto específico que corresponderá a Ramos Arizpe. 


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