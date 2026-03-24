'Adolescence' lidera las nominaciones en los Bafta de televisión

La serie "Adolescence" se consolidó como la gran favorita de los premios Bafta de televisión tras liderar las nominaciones con un total de 11 candidaturas.

La producción, que aborda el impacto de las redes sociales a partir de un crimen cometido por un menor, competirá en la categoría de mejor serie corta y cuenta con cinco de sus actores nominados en distintas categorías.

Entre ellos destaca Erin Doherty, quien suma una doble nominación, también como actriz principal por su papel en A Thousand Blows.

En la categoría principal femenina, Doherty enfrentará a figuras como Aimee Lou Wood, además de Jodie Whittaker y Sian Brooke, entre otras.

Por el lado masculino, resalta Stephen Graham por su papel en "Adolescence", quien competirá con actores como Colin Firth y Taron Egerton.

La ceremonia de los Bafta se llevará a cabo el próximo 10 de mayo en Londres, donde también destacan producciones como la portagonizada por Diego Luna, "Andor", la cual tambien es una de las más nominadas.

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