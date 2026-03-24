Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_grupo_frontera_mexico_bd61520266
Escena

Grupo Frontera presenta el himno del Tri para el Mundial

La agrupación de regional mexicano presentó 'Un Solo Corazón', que busca fortalecer la unión entre la afición y la selección en la antesala de la Copa del Mundo

  • 24
  • Marzo
    2026

Con el impulso rumbo al Mundial, Grupo Frontera presentó este martes “Un Solo Corazón”, el nuevo himno de la Selección Mexicana, en un evento especial desde la Ciudad de México.

La agrupación interpretó por primera vez el tema en vivo, acompañada de un ambiente festivo con batucada y aficionados vestidos con la camiseta de la selección nacional, reforzando el mensaje de unidad de cara a la justa internacional.

Durante la presentación, el exfutbolista nacional Pável Pardo destacó el papel clave de la afición.

“Esa conexión que existe entre la afición y los jugadores es algo que no se puede comprar”.

Además del estreno, la banda sorprendió al público con “No Capea”, su colaboración con el cantnate Xavi, consolidando su presencia en la escena musical ligada al futbol.

El lanzamiento del himno forma parte de una serie de iniciativas para acercar a los seguidores con el equipo nacional, en un momento clave en el que México será anfitrión del Mundial y busca fortalecer el vínculo entre jugadores y afición.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

R_P_Fidelio_d85164007f
Ramón Vargas regresará a Monterrey para protagonizar 'Fidelio'
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_b9ff6dedfe
Bolivianos abarrotan hotel de su selección previo al Repechaje
ninos_regios_acogen_seleccion_irak_e047e2586d
Estudiantes regios arropan a Selección de Irak ante Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Busca Irán aprobar una ley para cobrar peaje en estrecho de Ormuz
senado_de_mexico_c9d1d81de2
Aprueba Senado en lo general el 'Plan B' de Sheinbaum
sarampion_2026_43695ea5d1
Coahuila suma 10 casos de sarampión y refuerza vacunación
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×