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Coahuila

Buscan integrar cámaras de tiendas al C2 en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez dijo que la integración de cámaras privadas al sistema permitiría monitorear en tiempo real y reaccionar de forma más inmediata

  • 22
  • Abril
    2026

Tras el robo registrado en una tienda de conveniencia durante la madrugada del pasado 20 de abril en Ramos Arizpe, las autoridades municipales impulsan la conexión de cámaras privadas al sistema de videovigilancia del C2 como estrategia para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el llamado está dirigido a tiendas de conveniencia y supermercados del municipio, luego de que un sujeto sustrajera efectivo y mercancía de un establecimiento ubicado frente a Plaza Pistaches en la colonia Manantiales del Valle, hecho en el que la Policía Municipal logró la detención del presunto responsable y la recuperación de lo robado.

El edil explicó que, aunque se mantienen operativos y recorridos constantes, no es posible tener vigilancia permanente en todos los establecimientos, por lo que la integración de cámaras privadas al sistema del C2 permitiría monitoreo en tiempo real y una reacción más inmediata ante cualquier incidente.

Detalló que actualmente existen más de 50 tiendas de conveniencia en Ramos Arizpe, lo que representa un punto clave para ampliar la red de vigilancia mediante la colaboración con el sector comercial.

Asimismo, señaló que el municipio ya cuenta con más de 350 cámaras operando, por lo que la suma de equipos de negocios podría fortalecer la cobertura y facilitar la identificación de personas o vehículos involucrados en delitos.

El alcalde reiteró que este modelo ha mostrado resultados en otros casos, por lo que invitó a los establecimientos a acercarse a la Dirección de Seguridad Pública para avanzar en la integración de sus sistemas.

Con esta medida, el municipio busca consolidar un esquema de seguridad apoyado en tecnología y coordinación con la iniciativa privada para prevenir y combatir delitos.


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