Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fa3c6668_40a5_46f8_a87f_ea619d893afb_387336a39e
Coahuila

Relanzarán “Amor en Movimiento” con Kikin Fonseca en Saltillo

El exseleccionado nacional se sumará a esta iniciativa social que busca fortalecer la atención médica gratuita en la ciudad

  • 22
  • Abril
    2026

El alcalde de Javier Díaz González anunció que el próximo 27 de abril se llevará a cabo el relanzamiento del programa “Amor en Movimiento” del DIF municipal, evento que contará con la participación especial del exfutbolista Francisco “Kikin” Fonseca. La presentación está programada a las 4:30 de la tarde en el Biblioparque Norte y será abierta al público en general, por lo que se extendió la invitación a toda la ciudadanía interesada en conocer y aprovechar los servicios que ofrece este programa.

Exfutbolista se suma a iniciativa social

El exseleccionado nacional, quien participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y ha tenido trayectoria en clubes de México, Portugal y Costa Rica, además de su actual faceta como analista deportivo, se sumará a esta iniciativa social que busca fortalecer la atención médica gratuita en la ciudad. 

El edil destacó que “Amor en Movimiento”, impulsado por el DIF Saltillo que encabeza Luly López Naranjo, es uno de los programas más exitosos de la administración y será reforzado este año con nuevos servicios.

f6a42da4-313f-4de1-aa17-0212c59611b7.jpeg

Amplían servicios médicos y cobertura

Entre las mejoras anunciadas se encuentran la incorporación de baumanómetros para medir la presión arterial y escáner mamario, que se suman a consultas médicas, atención odontológica, pruebas de audición con entrega de aparatos auditivos y exámenes de la vista con lentes incluidos.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 el programa benefició a más de 9 mil 500 personas a través de 126 jornadas, por lo que en 2026 la unidad móvil continuará recorriendo colonias, barrios y escuelas de Saltillo para ampliar su alcance y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cruzan_balsa_rio1_09f93b78dd
Fallan alcaldes de Cadereyta y Los Ramones con puente vehicular
sheinbaum_luisa_a3d1fa637c
'Luisa María Alcalde entra al gabinete el 1 de mayo': Sheinbaum
289759e4_d3e1_447e_8e27_9938bbff314f_ac8724bb39
Arranca ampliación del C2 en Saltillo para reforzar la seguridad
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_12_2e2690f4fa
Hallan restos óseos en Miguel Alemán durante jornada de búsqueda
INFO_7_VERTICAL_1_a74d8984db
Vuelca pipa con combustible y cierran libramiento en Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_22_at_5_19_25_PM_ba05e094a9
Esto podría costarte llenar el álbum del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×