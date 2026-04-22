Relanzarán “Amor en Movimiento” con Kikin Fonseca en Saltillo

El alcalde de Javier Díaz González anunció que el próximo 27 de abril se llevará a cabo el relanzamiento del programa “Amor en Movimiento” del DIF municipal, evento que contará con la participación especial del exfutbolista Francisco “Kikin” Fonseca. La presentación está programada a las 4:30 de la tarde en el Biblioparque Norte y será abierta al público en general, por lo que se extendió la invitación a toda la ciudadanía interesada en conocer y aprovechar los servicios que ofrece este programa.

Exfutbolista se suma a iniciativa social

El exseleccionado nacional, quien participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y ha tenido trayectoria en clubes de México, Portugal y Costa Rica, además de su actual faceta como analista deportivo, se sumará a esta iniciativa social que busca fortalecer la atención médica gratuita en la ciudad.

El edil destacó que “Amor en Movimiento”, impulsado por el DIF Saltillo que encabeza Luly López Naranjo, es uno de los programas más exitosos de la administración y será reforzado este año con nuevos servicios.

Amplían servicios médicos y cobertura

Entre las mejoras anunciadas se encuentran la incorporación de baumanómetros para medir la presión arterial y escáner mamario, que se suman a consultas médicas, atención odontológica, pruebas de audición con entrega de aparatos auditivos y exámenes de la vista con lentes incluidos.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 el programa benefició a más de 9 mil 500 personas a través de 126 jornadas, por lo que en 2026 la unidad móvil continuará recorriendo colonias, barrios y escuelas de Saltillo para ampliar su alcance y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

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