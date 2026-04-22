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Coahuila

Alarma por intento de riña entre estudiantes en Saltillo

Este tipo de comportamientos entre preadolescentes de nivel secundaria refleja una problemática que inquieta cada vez más a la sociedad

  • 22
  • Abril
    2026

La creciente inquietud entre padres de familia y comunidad educativa vuelve a ponerse sobre la mesa tras un incidente registrado frente a la Secundaria Número Dos, ubicada sobre Paseo de la Reforma en la ciudad de Saltillo.

 La pregunta resuena con fuerza: ¿qué hacen realmente los estudiantes al salir de clases y con quiénes se relacionan? Testigos relataron que un grupo de adolescentes estuvo a punto de protagonizar una riña en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida cercano, generando alarma entre quienes presenciaron la escena.

Incidente genera alarma entre testigos

Según los reportes, los jóvenes comenzaron a confrontarse verbalmente y la tensión escaló rápidamente, quedando a punto de convertirse en un enfrentamiento físico. Aunque finalmente no pasó a mayores, el incidente dejó una sensación de vulnerabilidad y preocupación.

Especialistas advierten que situaciones aparentemente menores pueden derivar en consecuencias graves, ya que un empujón o caída podría provocar lesiones severas, incluso irreversibles, especialmente cuando ocurren en espacios públicos sin supervisión adulta.

Especialistas alertan sobre normalización de la violencia

Este tipo de comportamientos entre preadolescentes de nivel secundaria refleja una problemática que inquieta cada vez más a la sociedad: la normalización de la violencia desde edades tempranas.

 Expertos coinciden en que la falta de supervisión, comunicación y orientación puede influir en estas conductas. Ante este panorama, padres y autoridades educativas enfrentan el reto de fortalecer la vigilancia y fomentar el diálogo constante con los jóvenes, con el fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo su integridad y su desarrollo social.


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