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Coahuila

Buscan posicionar a Ramos Arizpe en el crecimiento vitivinícola

El municipio realizará la primera edición del 'Ramos Wine Fest 2026', que reunirá vino, gastronomía y música el próximo 20 de junio

  • 25
  • Mayo
    2026

Ramos Arizpe buscará consolidarse como uno de los nuevos destinos vitivinícolas de Coahuila con la realización de la primera edición del “Ramos Wine Fest 2026”, evento que reunirá vino, gastronomía y música el próximo 20 de junio en el viñedo Valle de Santo Domingo.

El anuncio fue realizado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que el festival forma parte de la estrategia turística del municipio para impulsar la Ruta Vinos & Dinos y posicionar a Ramos Arizpe dentro del crecimiento vitivinícola que vive actualmente Coahuila.

El evento contará con la participación de bodegas y viñedos como Capellanía, Rancho Los Hojuelos, Monterrojo, Valle de Santo Domingo, Zapa y Viñedo San Martín, además de catas, muestras gastronómicas y actividades culturales.

Uno de los principales atractivos será la presentación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila junto al grupo Low Country, quienes ofrecerán un espectáculo especial de música country y arreglos orquestales.

Además, participará la chef Ana Yutani, reconocida por festivales gastronómicos realizados en distintas regiones del estado.

Durante la presentación, el alcalde señaló que Ramos Arizpe cuenta con vinos premiados internacionalmente y destacó que el municipio ya forma parte del desarrollo turístico y vitivinícola que distingue a regiones como Parras y Arteaga.

Indicó que el objetivo del festival es dar a conocer las experiencias turísticas que ofrece el municipio, desde viñedos y gastronomía hasta sitios históricos y espacios recreativos como Dinolandia y el Museo de Historia de Ramos Arizpe.

Gutiérrez Merino adelantó que el Wine Fest se realizará cada año en distintos viñedos del municipio para impulsar la promoción de todos los productores de la región.

El edil agregó que este tipo de eventos también forman parte de la estrategia para atraer turismo nacional e internacional rumbo al Mundial de Futbol de 2026, aprovechando la cercanía de Ramos Arizpe con Saltillo y otros puntos turísticos de Coahuila.


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