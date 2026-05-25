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Nuevo León

Podrán mujeres pedir ayuda en bares y antros con Protocolo EVA

Trabajadores de distintos negocios comerciales portarán un pin visible para brindar acompañamiento, orientación y atención a las víctimas de violencia

  • 25
  • Mayo
    2026

Ahora aquellas mujeres que se sientan inseguras o sean víctimas de violencia dentro de establecimientos como antros, bares, restaurantes, casinos u hoteles, podrán identificar fácilmente a personal capacitado para solicitar ayuda inmediata.

Esto será posible a través del Protocolo EVA, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad, mediante la cual trabajadores de distintos establecimientos portarán un pin visible para brindar acompañamiento, orientación y atención a las víctimas.

Actualmente, 60 establecimientos ya se sumaron al programa y un total de 621 personas fueron capacitadas para actuar ante situaciones de riesgo. Aunque el proyecto fue presentado hace aproximadamente un mes y medio, este lunes se realizó una reunión con los negocios adheridos al protocolo.

La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, explicó que esta estrategia cobra relevancia ante eventos internacionales próximos como el Mundial de Futbol.

“En el marco de un acontecimiento muy importante como es el Mundial presentamos Proyecto EVA, su propósito es prevenir y atender de forma inmediata a las mujeres que sufren violencia en sus momentos de esparcimiento”, señaló la funcionaria, quien además reveló que el protocolo ya fue aplicado en dos ocasiones.

El Protocolo EVA tiene como objetivo fomentar establecimientos seguros y con atención inmediata ante casos de violencia psicológica, física, sexual o digital, además de orientar a las víctimas sobre cómo denunciar y sensibilizar al personal para actuar adecuadamente en situaciones de riesgo.

El programa puede implementarse en espacios como antros, bares, restaurantes, casinos, centros nocturnos, centros comerciales, centros de entretenimiento, hoteles, museos y estadios.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los 60 establecimientos que ya forman parte de esta estrategia. El acto estuvo encabezado por Mariana Rodríguez Cantú, Maricarmen Martínez, Gerardo Escamilla y Graciela Buchanan.

Mariana Rodríguez hizo un llamado para que más negocios se sumen al proyecto y destacó que la capacitación es impartida por la Secretaría de las Mujeres.

“Las mujeres pueden salir sabiendo que si necesitan ayuda hay alguien preparado para actuar, porque la seguridad no puede depender de la suerte o de la improvisación, tiene que existir protocolos y equipos capacitados”, expresó Rodríguez Cantú.

Las capacitaciones incluyen temas como tipos de violencia, tipologías de delitos, acciones de prevención, uso de las líneas 911 y 070, aplicación del Protocolo EVA, atención inmediata, orientación oportuna y seguimiento de casos.

De acuerdo con las autoridades, cuando un establecimiento recibe una señal de alerta por parte de una mujer, el personal activará el protocolo para resguardar a la víctima, garantizar su seguridad y contactar a los números de emergencia vinculados al C5.


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