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Coahuila

Ramos Arizpe suma 111,000 trabajadores registrados ante el IMSS

El crecimiento laboral ha sido impulsado principalmente por la expansión industrial de Ramos Arizpe, donde operan empresas nacionales e internacionales

  • 20
  • Mayo
    2026

Ramos Arizpe alcanzó los 111 mil 726 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que consolida al municipio como uno de los principales polos de empleo formal e industria en Coahuila.

De acuerdo con información oficial actualizada al mes de abril, el número de trabajadores asegurados representa una cobertura de seguridad social superior al 90 por ciento de la población del municipio, tomando como referencia los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

El crecimiento laboral ha sido impulsado principalmente por la expansión industrial de Ramos Arizpe, donde operan empresas nacionales e internacionales ligadas al sector automotriz, manufacturero y de proveeduría.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el desarrollo económico del municipio ha sido posible por la confianza de las empresas y por la mano de obra que caracteriza a la Región Sureste de Coahuila.

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Además de la industria, sectores como comercio, logística, transporte y prestación de servicios también han fortalecido la generación de empleo formal y el acceso a prestaciones laborales para miles de familias.

El crecimiento económico del municipio también ha provocado un aumento poblacional y urbano durante los últimos años, derivado de la llegada de trabajadores y familias atraídas por las oportunidades laborales de la región.

Datos del INEGI ubican además a Ramos Arizpe como parte de la zona metropolitana de la Región Sureste, considerada una de las áreas con mayor actividad industrial y económica de Coahuila. 


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