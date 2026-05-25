Fonacot llama a trabajadores a tramitar crédito de manera directa

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) hizo un llamado a los trabajadores formales del país para que realicen cualquier trámite relacionado con su crédito de manera directa en los canales oficiales del instituto, con el fin de proteger su patrimonio, su información personal y su seguridad financiera.

Reiteró que no cuenta con gestores, representantes externos ni asesores independientes autorizados para ofrecer créditos, agilizar trámites, modificar historiales crediticios o gestionar citas, por lo que advierte a los trabajadores sobre posibles engaños.

Estas prácticas representan un fraude y pueden poner en riesgo la economía familiar y los datos personales de quienes recurren a este tipo de intermediarios.

Recuerda que el acceso al crédito es un derecho de las personas trabajadoras establecido en la ley, por lo que ningún trámite requiere pagos adicionales ni gratificaciones a terceros.

Como parte de su compromiso con el bienestar de las y los trabajadores, el Instituto pone a disposición canales oficiales de atención para consultar requisitos, resolver dudas, agendar citas y recibir orientación de manera segura y confiable.

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