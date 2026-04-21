Buscan que reuniones en el Congreso de Coahuila sean públicas

El diputado Antonio Attolini Murra presentó una iniciativa para terminar con las reuniones a puerta cerrada en el Congreso del Estado y establecer como regla la publicidad total de los trabajos legislativos.

La propuesta plantea que todos los encuentros de trabajo sean abiertos, transmitidos en tiempo real y accesibles a la ciudadanía a través de plataformas digitales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

De acuerdo con el proyecto, las sesiones deberán quedar grabadas y disponibles en línea, con acceso libre durante seis meses, mientras que los archivos se resguardarían hasta por un periodo de 10 años.

Además, la iniciativa contempla que todas las votaciones sean nominales y públicas, eliminando cualquier mecanismo que permita ocultar el sentido del voto de los legisladores.

El documento también establece que las reuniones privadas solo podrán realizarse de manera excepcional, en casos relacionados con seguridad o cuando sea necesario proteger datos personales sensibles, como los de víctimas o menores de edad.

En su exposición de motivos, el legislador argumentó que actualmente existen espacios dentro del Poder Legislativo que operan sin la suficiente transparencia, lo que impide a la ciudadanía conocer cómo se toman las decisiones.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, donde será analizada antes de un posible dictamen.

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