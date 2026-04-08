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Coahuila

Saltillo refuerza vigilancia contra tiraderos clandestinos

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que los trabajos se realizan de forma coordinada entre los 17 agrupamientos de la corporación

  • 08
  • Abril
    2026

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo puso en marcha un operativo especial con el objetivo de ubicar y sancionar a quienes arrojan basura y desechos de construcción en espacios públicos. 

Las acciones se concentran principalmente en colonias como Morelos y Vicente Guerrero, así como en arroyos y terrenos abiertos donde se ha detectado esta problemática de manera recurrente.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que los trabajos se realizan de forma coordinada entre los 17 agrupamientos de la corporación, mediante patrullajes constantes, monitoreo desde el sistema C2 y el uso de drones para vigilar zonas de difícil acceso. Advirtió que las personas sorprendidas en estas prácticas serán turnadas ante el Ministerio Público y podrían recibir sanciones económicas que superan los 46 mil pesos, además de otras faltas administrativas aplicables.

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Las autoridades municipales señalaron que, pese a recientes jornadas de limpieza en diversos puntos de la ciudad, se ha detectado reincidencia en algunos sectores, como ocurrió en la colonia Morelos, donde los callejones fueron nuevamente utilizados para depositar escombro días después de ser rehabilitados.

 En lo que va del año, ya se han registrado varias detenciones por este motivo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a denunciar estos actos a través de los canales oficiales de la Policía Municipal.

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