Se desploman aportaciones a veladores en Ciudad Victoria

La figura del velador, por décadas asociada a la vigilancia nocturna y la seguridad en colonias, enfrenta una crisis en Ciudad Victoria ante la disminución constante de las aportaciones económicas que sostienen su labor.

De acuerdo con Carlos Alberto García Zúñiga, secretario de Trabajo de la Unión Sindical Auténtica de Trabajadores Veladores, el principal factor detrás de esta caída es la desconfianza creciente entre los vecinos.

“El ingreso del velador depende totalmente de la cooperación de la ciudadanía, pero cada vez menos personas aportan, sobre todo por la desconfianza”, explicó.

El deterioro de esta actividad, añadió, no es reciente. Desde 2010, con el incremento de problemas de inseguridad en la región, la dinámica social en las colonias cambió y con ello se debilitó el vínculo entre vigilantes y habitantes.

Actualmente, alrededor de 120 veladores operan en el municipio, organizados por sectores y rutas para realizar recorridos nocturnos, alertar sobre situaciones sospechosas y brindar apoyo básico a la comunidad.

Aunque cuentan con una estructura sindical para coordinar turnos y zonas, su labor permanece en la informalidad: no tienen salario fijo ni prestaciones, por lo que dependen por completo del respaldo económico de los vecinos.

El representante del gremio reconoció que incidentes aislados han afectado la percepción pública del oficio, impactando incluso a quienes desempeñan su trabajo de manera honesta.

Ante este escenario, hizo un llamado a la ciudadanía a no generalizar y permitir recuperar la confianza. “Que nos den la oportunidad de demostrar que somos gente de trabajo. La mayoría salimos todas las noches a cuidar las colonias y lo hacemos de forma honesta”, expresó.

Pese a la caída en ingresos, los veladores mantienen sus recorridos nocturnos, a la espera de que el respaldo social se restablezca con el tiempo.

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