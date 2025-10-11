Cerrar X
Coahuila

Capturan a joven por vandalizar unidad de ruta urbana en Saltillo

Elementos municipales detuvieron al hombre de 23 años, quien enfrentará cargos por los daños ocasionados a camión de transporte gratuito

  • 11
  • Octubre
    2025

Un joven fue detenido en Saltillo tras ser sorprendido rayando una de las ventanas del camión S-17, parte del programa de transporte gratuito "Aquí Vamos Gratis".

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura de la colonia Valle de las Flores, donde las cámaras de videovigilancia de la unidad registraron el acto de vandalismo.

El operador del camión activó de inmediato la alerta de seguridad, lo que permitió que elementos de la Policía Municipal arribaran rápidamente al sitio y detuvieran a Juan Luis "N", de 23 años, con domicilio en la colonia Zaragoza.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por los daños ocasionados.

Las autoridades informaron que todas las unidades del programa "Aquí Vamos Gratis" cuentan con sistemas de videovigilancia activa.

Además, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene operativos permanentes en conjunto con el Agrupamiento de Transporte para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los usuarios. 

El Instituto Municipal de Movilidad Sostenible y la empresa operadora del servicio presentarán denuncias contra el detenido.


