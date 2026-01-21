Podcast
Nuevo León

Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida

Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, rechazó las afirmaciones de la Tesorería sobre mayores depósitos a organismos autónomos

  • 21
  • Enero
    2026

Luego de que la Tesorería dijera que les depositó más que el año pasado, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que la comparación es inválida, ya que en enero del 2025 se les depositó la misma cantidad del 2024, debido a que también se inició con una reconducción.

En rueda de prensa, De la Fuente comentó que la primera quincena de enero 2025 se depositó la misma cantidad que en enero 2024 y una vez que se llegó a un acuerdo y se tuvo un presupuesto en el mes de febrero, todos los meses se les entregó $43 millones de pesos, más el faltante del mes de enero, para completar esa cantidad.

“La verdad es que es una manera irresponsable de parte del ejecutivo que ellos estén planeando o ellos estén comparando con enero de 2025. Hay que recordar que enero del 2025 traía el presupuesto del 2024 porque tampoco hubo presupuesto, pero después se ajustó porque ya había presupuesto y nos dieron, voy a hablar del Congreso, y nos dieron 43 millones de pesos todo el año. Nos repusieron en febrero lo que nos debían de enero porque había una actualización y todos los meses ya nos dieron 43 millones de pesos.

“Entonces, ¿por qué ellos se basan en lo que nos dieron en enero? Sí, lo que nos dieron en febrero era la administración de lo del presupuesto del 2025, dividido en las 12 administraciones que no dan en el Congreso”, dijo Carlos de la Fuente.

Fue este martes que organismos autónomos del estado denunciaron nuevamente la falta de entrega completa de recursos por parte del Poder Ejecutivo, lo que pone en riesgo el pago de nóminas y la operación de sus instituciones.

El llamado se realizó en el Congreso del Estado con la participación de representantes del Legislativo, Fiscalía, Poder Judicial, Derechos Humanos, Auditoría Superior e INFONL.

Sin embargo, la Tesorería aseguró que les depositó más en enero del 2026 en comparación con el 2025.


